Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества Stand By

Новости Бизнеса:Представители фонда и украинская власть достигли соглашения о новой 18-месячной резервной программе Stand by.

Украина и Международный валютный фонд согласовали текст (staff level agreement) новой программы Stand By в размере $5 миллиардов, которая рассчитана на 18 месяцев.

Об этом сообщает МВФ.

21 май завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и фонда.

Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков Холлар заявила, что представители фонда и украинская власть достигли соглашения о новой 18-месячной резервной программе Stand by.

По ее словам, указанные средства направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета. В фонде ожидают, что Украина возобновит проведение важных структурных реформ, когда кризис и пандемия пройдут.

Теперь же руководство фонда должно утвердить соглашение. В ближайшие недели программу сотрудничества должен рассмотреть Исполнительный совет МВФ.