Госисполнители в 2020 году взыскали 215 млн грн зарплатных долгов

Новости Бизнеса:Минюст планирует обнародовать ТОП предприятий-должников.

Государственная исполнительная служба с начала года взыскала 215,8 млн гривень долгов по заработной плате.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, информирует пресс-служба Минюста.

«Одним из приоритетов работы Министерства юстиции является возвращение работникам их законно заработанных средств. С начала года благодаря успешной работе органов Государственной исполнительной службы взыскано 215,8 млн грн. Полностью погашена задолженность перед более чем 14 тыс. работниками», - сообщил Гайченко.

Он добавил, что для повышения эффективности этой работы Минюст подготовил изменения к закону «Об исполнительном производстве».

Кроме того, заместитель министра юстиции сообщил о намерениях министерства периодически обнародовать ТОП предприятий-должников.

«Это больше превентивная мера, ведь риск понести репутационных потери от попадания в ТОП-должников должен сдержать руководителей предприятий от нарушений», - пояснил Гайченко.