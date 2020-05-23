В Украине электроэнергия подорожала на 7,6%

Новости Бизнеса:Средняя цена купли-продажи электрической энергии "на сутки вперед" за 20 дней мая 2020 без НДС составляет 1348,80 грн/МВт.ч.

Средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии "на сутки вперед" за 20 дней мая 2020 без НДС составляет 1348,80 грн/МВт.ч, что на 7,68% выше, чем за 20 дней апреля и на 6,62% выше, чем за апрель в целом.

Об этом говорится в результатах мониторинга рынка, который проводит ГП "Оператор рынка".

Регулятор отмечает, что на внутренесуточном рынке средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии за 20 дней мая без НДС составляет 1 258,33 грн/МВт.ч. Что на 1,17% выше цены аналогичного периода апреля и на 2,42% выше, чем за апрель в целом.

Объемы купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в течение 20 дней мая были на 10,07% меньше, чем за аналогичный период апреля, и составляли 1 732 145 МВт.ч.

"На внутренесуточном рынке общий объем купли-продажи электроэнергии за 20 дней мая 2020 увеличился на 89,28% и составил 526 833,70 МВт.ч", - резюмировали в регуляторе.

Рынок "на сутки заранее" (РСЗ) - сегмент рынка, где осуществляется купля-продажа электрической энергии на следующие за днем проведения торгов сутки по свободным конкурентным ценам.

Внутренесуточный рынок - сегмент рынка, на котором купля-продажа электроэнергии осуществляется непрерывно после завершения торгов на РСЗ и в течение суток физической поставки электрической энергии.