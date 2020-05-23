Вступил в силу закон об администрировании налогов

Новости Бизнеса:Совершенствуется и система администрирования налогов.

В субботу, 23 мая, вступает в силу большинство норм закона № 466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (ранее законопроект №1210).

Соответствующий документ накануне, 22 мая, опубликован в парламентском издании "Голос Украины".

Закон предусматривает ряд изменений, направленных на усовершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами. Также он имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Кроме того, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы и открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.

Совершенствуется и система администрирования налогов, а также расширены возможности онлайн-сервисов для плательщиков.

Большинство норм закона вступает в силу с 23 мая 2020 года, то есть со дня, следующего за днем опубликования.

Напоминаем, 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210 с поправками в Налоговый кодекс относительно противодействия размыванию налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения.

6 февраля Верховная Рада отклонила проект постановления №1210-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве ".

Президент подписал закон 21 мая.