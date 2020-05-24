Карантин и удаленная работа: кого ищут работодатели и сколько готовы платить

Новости Бизнеса:На карантине украинцы кинулись искать удаленную работу.

Карантин и отсутствие работы вынудило украинцев активно искать удаленную работу. Согласно данным сервиса "OLX Работа", количество соответствующих запросов в апреле от пользователей выросло почти в два раза (на 83%), чем в феврале.

Активизировались и сами работодатели. Во время карантина они чаще всего ищут Instagram-специалистов, офис-менеджеров, операторов, менеджеров по продажам и продажникам.

Офис-менеджерам в апреле предлагали работу в 2 раза чаще, чем месяцем ранее. В их обязанности обычно входит прием звонков и электронной почты, ведение документооборота. Платят в среднем им по 10 тыс. грн/мес.

В то же время вакансии операторов тоже подразумевают прием или совершение звонков и онлайн-общение с клиентами. В апреле количество объявлений по поиску таких специалистов возросло более чем в 2 раза. Им предлагают в среднем 12,5 тыс. грн.

От Instagram-специалистов требуют вести аккаунты в соцсети, работать с контентом и писать посты. Искали их в апреле на 72% больше, чем в феврале. Платить за креативную работу готовы в среднем 19,5 тыс. грн/мес. При этом их средний оклад за месяц даже вырос на 2 тыс. грн в сравнении с декабрем.

Менеджеров по продажам в апреле искали почти в 1,5 раза активнее, чем в конце прошлого года – вакансий стало больше на 42%. Из дома специалисты могут легко контактировать с клиентами и получать в среднем 12,5 тыс. грн.

Почти в 2 раза увеличились шансы отыскать работу онлайн-администраторам – объявлений стало больше на 46%. В их обязанности входит модерация онлайн-страниц и сайтов. Платят им в среднем 22 тыс. грн/мес.

Стабильным остается количество объявлений о поиске диспетчеров на дому. Их работа чаще всего связана с транспортом и службами такси. Средние оклады – 11,5 тыс. грн/мес.

Сильно вырос спрос и на бухгалтеров. За месяц вакансий для них стало больше аж в 5,5 раз больше. За "удаленное" ведение отчетов им предлагают в среднем 10 тыс. грн.

В десятку самых востребованных "удаленных" вакансий ворвалась еще пара профессий, где еще в феврале работодатели так активно не искали специалистов, – это программисты и копирайтеры. Предлагают им в среднем 20 и 21,5 тыс. грн/мес. соответственно.

Особо в феврале не искали и продавцов, но в апреле расклады резко поменялись. Вакансий для них стали размещать почти в 1,5 раза чаще. При этом зарплаты им предлагают наиболее привлекательные – в среднем более 29 тыс. грн.