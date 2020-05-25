Минцифры обсуждает заход платежной системы PayPal на украинский рынок

Новости Бизнеса:Кроме этого, министерство прорабатывает возможность захода на украинский рынок платежных систем Stripe и Vapulus.

Министерство цифровой трансформации ведет диалог с одной из крупнейших в мире платежных систем PayPal о возможном ее заходе на украинский рынок.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в соцсети Facebook.

"Минцифры уже возобновило диалог с PayPal. В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту компании с предложением работать в Украине и получил ответ, что такая возможность рассматривается. Диалог с PayPal продолжается и о результатах мы обязательно сообщим дополнительно", - сказано в сообщении.

Кроме этого, министерство прорабатывает возможность захода на украинский рынок платежных систем Stripe и Vapulus.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Минцифры намерено завести в Украину международную платежную систему PayPal и определить правовой статус криптовалют.

PayPal - международная электронная платежная система. Самый распространенный в мире способ расчетов в Интернете. Выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая надежность оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express и других платежных систем.