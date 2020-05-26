Немчинов: развитие внутреннего туризма в Украине сейчас стратегически важно

Новости Бизнеса:В Украине для властей сейчас важно развивать туризм.

Для украинского правительства развитие туризма сегодня - стратегически важный вопрос.

Об этом написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook по результатам совещания, на котором обсуждались перспективы развития выездного и внутреннего туризма, а также реформа туристической отрасли.

"Для правительства сейчас является стратегически важным развитие туризма, это должно стать приоритетом работы недавно созданного агентства (Государственного агентства развития туризма – ред.). Неизвестно, когда наши граждане смогут безопасно путешествовать за границу, однако должны четко понимать, что по возвращению, вероятно, будет обязательной обсервация", - отметил Немчинов.

По словам чиновника, нынешнее совещание - первый шаг для создания абсолютно новой модели туристической отрасли. В частности, благодаря привлечению всех профильных министерств будет наработана четкая схема перемещения для внутреннего туризма, а также предложены новые подходы прохождения обсервации, например отдых и лечение в санатории.

Министр КМУ поблагодарил за поддержку народного депутата Павла Сушко за идею усилить потенциал Государственного агентства развития туризма как кадрово, так и ресурсно.

"Без сомнения, наша страна должна стать туристической Меккой для европейского сообщества, ведь сочетание гор и морей, непревзойденных ландшафтных пейзажей и целебных источников является уникальным явлением. В недалеком будущем мы сможем говорить не только о развитии классического туризма, но и о спортивном, деловом и медицинском", - убежден Немчинов.

В совещании приняли участие руководство Министерства культуры и информационной политики, Министерства инфраструктуры, Министерства здравоохранения, МИД, глава Государственного агентства развития туризма и глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.