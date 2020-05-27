Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается
Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается
Немного потеплеет: в Украине до конца мая прогнозируют дожди
Немного потеплеет: в Украине до конца мая прогнозируют дожди
Во время матча Боруссия - Бавария футболист развил скорость 35,3 км/ч
Во время матча Боруссия - Бавария футболист развил скорость 35,3 км/ч
Сидор Огуречник: приметы и обряды на 27 мая
Сидор Огуречник: приметы и обряды на 27 мая

На мировом рынке резко обвалились цены на нефть

На мировом рынке резко обвалились цены на нефть
09:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: sq.com.ua

Новости Бизнеса:В среду, 27 мая 2020 года, цены на нефть эталонных марок снизились после уверенного роста накануне.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в среду утром в ходе торгов упали в цене до 36,09 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,22%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 34,23 доллара за баррель, потеряв 0,35%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

США начали поставку нефти в Беларусь

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Конечное уменьшение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, соглашение вступило в силу с мая.

В ОПЕК прогнозируют цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель во второй половине года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, WTI, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
02 Завершение войны: Украина предпочитает мирный путь, но подтверждает право на самооборону
03 Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
04 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
05 В среду состоится очередное заседание ТКГ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса
ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса
Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов: список
Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов
Вознесение Господне 2020: какого числа и как правильно отмечать
Вознесение Господне 2020: какого числа и как правильно отмечать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь