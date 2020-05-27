Кабмин продлил запрет на экспорт средств защиты

Новости Бизнеса:Правительство Украины до 1 июля продлило срок запрета на экспорт товаров противоэпидемиологического назначения.

Кабинет министров продлил до 1 июля срок запрета на экспорт товаров противоэпидемиологического назначения.

Соответствующее решение с доработкой в однодневный срок правительство приняло на заседании в среду.

"Предлагается изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемиологического назначения... на срок до 1 июля 020 года. То есть фактически мы продлеваем срок запрета экспорта таких товаров на один месяц", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе заседания правительства.

"Дополнить нормы, которые позволят осуществлять экспорт водонепроницаемых лабораторных костюмов и халатов изоляционных медицинских одноразовых в случае, если относятся к 1 и 5 типу защиты одежды от инфекционных агентов, что подтверждается маркировкой", - отметил он.

Постановление было принято с доработкой в течение одного дня.

Отметим, в марте с введением карантина в Украине правительство до 1 июня запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения. В данный перечень вошли медицинские маски, защитные очки, респираторы, медицинские перчатки, лабораторные костюмы и т.д.