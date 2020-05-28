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ЕС рассчитывает на принятие Украиной закона о водном транспорте: обещает новые инвестиции

ЕС рассчитывает на принятие Украиной закона о водном транспорте: обещает новые инвестиции
06:00 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Бизнеса:В ЕС обещают новые инвестиции в Украину в случае принятия закона о водном транспорте.

Европейский Союз рассчитывает, что иностранные инвесторы будут готовы к инвестициям в Украину после принятия закон "О внутреннем водном транспорте".

Об этом заявил посол ЕС Матти Маасикас в общении с журналистами в среду.

Посол, в частности, поддержал закон, который был предварительно одобрен в Верховной раде. "Евросоюз очень горячо поддерживает закон о внутреннем водном транспорте и ждет его принятия во втором чтении", - заявил он.

Посол напомнил, что принятие этого закона, который должен привести украинское законодательство в соответствие с европейским, является обязательством Украины по Соглашению об ассоциации, но одновременно позволит Украине активнее использовать водные пути. "Сейчас только 10% мощностей Днепра используются", - заявил он.

Среди прочего, законодательство должно улучшить конкуренцию на рынке и увеличит инвестиции

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"Нужно установить рамки, равные права для тех, кто работает на этом рынке, и мы надеемся, что это будет предусмотрено в этом законе. После принятия этого закона (к украинскому рынку водных путей) будет поступать больше инвестиций с европейской стороны. Европейский инвестиционный банк и ЕБРР уже выразили свою заинтересованность в этом", - рассказал Маасикас.

По словам министра Владислава Криклия, правительство рассчитывает на принятие закона "О внутреннем водном транспорте" в июне.

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ЕС, Инвестиции, Водный транспорт, Матти Маасикас.
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