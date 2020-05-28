Отделение ГТС от Нафтогаза: закон обжаловали в Конституционном суде

Новости Бизнеса:В КСУ поступило представление "О внесении изменений в законодательные акты в связи с изменением деятельности по транспортировке газа".

В Конституционный суд поступило представление группы народных депутатов относительно конституционности Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Конституционный суд Украины 28 мая поступило конституционное представление 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений абзацев второго, третьего части третьей статьи 89, части пятой статьи 136 Хозяйственного кодекса Украины, статьи 14 Закона Украины "О трубопроводном транспорте", абзаца двенадцатого части первой статьи 4 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности", абзаца второго части шестой статьи 21, абзаца первого части третьей, части четвертой статьи 44 Закона Украины "О Кабинете министров Украины" в редакции Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа ", - говорится в сообщении.

Представление в КС направили народные депутаты Юлия Тимошенко и Сергей Власенко.

Как сообщалось, 17 ноября 2019 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа".

Им предусмотрено создание обособленного и независимого оператора ГТС. Таким образом, украинское энергетическое законодательство приводится в соответствие с европейским.