Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Денис Шмыгаль не исключает вторую и третью волну COVID-19
Денис Шмыгаль не исключает вторую и третью волну COVID-19
Предоление последствий пандемии: Кабмин утвердил программу с условием дальнейшей доработки
Кабмин утвердил программу предоления последствий пандемии
Квитова выиграла выставочный турнир в Чехии
Квитова выиграла выставочный турнир в Чехии
Бывшая супруга Орландо Блума показала новые свадебные фото с миллионером
Миранда Керр показала эксклюзивные свадебные фото

Дубинский предупредил о скором росте тарифов на водоотведение

Дубинский предупредил о скором росте тарифов на водоотведение
00:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Повышение цен связано с ростом стоимости электроэнергии для промышленных потребителей.

В Украине уже с июня и июля вырастут тарифы на водоотведение для населения.

Это связано с ростом стоимости электроэнергии для промышленных потребителей, что вызвано существенным снижением мощностей дешевой атомной энергетики и ростом производства более дорогой тепловой и "зеленой" энергетики.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Вы говорите о том, что мы еще не увидели повышения цен как граждане? Я вам скажу, что мы его уже увидели. Буквально 1 июня, затем 1 июля будет два этапа повышения тарифа на водоотведение. Потому что 35-40% тарифа на водоотведение складывается из стоимости тарифа на электроэнергию. Тариф на электроэнергию повысился для промышленных потребителей - вот вам и 25% повышение тарифа на водоотведение", - пояснил Дубинский.

Герус рассказал, будут ли расти тарифы на электроэнергию для населения

В то же время глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп Андрей Герус отметил, что тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году останутся на нынешнем уровне и повышаться не будут.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тариф, Цена, Водоотведение, Александр Дубинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
02 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
03 Аж руки чешутся: вредно ли хрустеть пальцами
04 Займ в $350 млн: Зеленский уполномочил министра финансов на подписание соглашения с МБРР
05 "В бешенстве": чего Кейт Миддлтон не может простить Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Смертельное ДТП на Полтавщине: погиб полицейский (Фото)
Смертельное ДТП на Полтавщине: погиб полицейский (Фото)
В Пентагоне испытали новый способ сбрасывания бомб (Фото)
В Пентагоне испытали новый способ сбрасывания бомб (Фото)
Турция существенно ослабит карантинные ограничения
Турция существенно ослабит карантинные ограничения
Смартфоны Huawei в Европе начали получать обновление EMUI 10 (Фото)
Смартфоны Huawei в Европе начали получать обновление EMUI 10 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь