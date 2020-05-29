Дубинский предупредил о скором росте тарифов на водоотведение

Новости Бизнеса:Повышение цен связано с ростом стоимости электроэнергии для промышленных потребителей.

В Украине уже с июня и июля вырастут тарифы на водоотведение для населения.

Это связано с ростом стоимости электроэнергии для промышленных потребителей, что вызвано существенным снижением мощностей дешевой атомной энергетики и ростом производства более дорогой тепловой и "зеленой" энергетики.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Вы говорите о том, что мы еще не увидели повышения цен как граждане? Я вам скажу, что мы его уже увидели. Буквально 1 июня, затем 1 июля будет два этапа повышения тарифа на водоотведение. Потому что 35-40% тарифа на водоотведение складывается из стоимости тарифа на электроэнергию. Тариф на электроэнергию повысился для промышленных потребителей - вот вам и 25% повышение тарифа на водоотведение", - пояснил Дубинский.

В то же время глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп Андрей Герус отметил, что тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году останутся на нынешнем уровне и повышаться не будут.