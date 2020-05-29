Новости Бизнеса:По прогнозам экспертов в ближайшее время в Украине ожидается рост безработицы.

Пандемия COVID-19 будет иметь негативные последствия для украинской экономики, так в некоторых сферах экономики во II квартале 2020 года прогнозируется возможное уменьшение доли занятости. Об этом свидетельствуют данные Государственной программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19.

Так, в гостинично-ресторанном бизнесе доля занятости может уменьшиться на 64%, в промышленности - на 19%, в оптовой и розничной торговле - 24%, в сфере профессиональных и административных услуг - 11%, в грузовых и пассажирских перевозках - 19%, в образовании и культуре - 40%, в сфере строительства и операций с недвижимым имуществом - 10%, в финансовой и страховой деятельности - 9%, в сфере информации и телекоммуникации - 2%, другие услуги - 17%.

При этом, по прогнозам, в сельском хозяйстве, государственном управлении и обороне доля занятости не уменьшится.

В вот в сфере здравоохранения наоборот - ожидается повышение доли занятости на 7%.

Напомним, Кабинет министров проголосовал за принятие государственной программы стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни, включая 230 мероприятий.