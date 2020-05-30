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Шмыгаль уточнил, что МВФ требует от Украины

Шмыгаль уточнил, что МВФ требует от Украины
11:40 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Кабмин

Новости Бизнеса:Международный валютный фонд не выдвигал властям Украины конкретных условий предоставления нового кредита.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что новая программа stand-by с МВФ не требует проведения структурных реформ и повышения пенсионного возраста.

Об этом от заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Программа (с МВФ - ред.) не требует от нас, и там нет условий для осуществления структурных реформ. Там прописаны необходимые структурные маяки, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ, поскольку мы движемся в сторону цивилизованного мира.

Он добавил, что несмотря на кризисные явления, правительство будет продолжать все реформы.

Напоминаем, ранее, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by с Украиной состоится в ближайшее время.

Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета 5 июня одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый транш в размере 1,9 млрд долларов.

Украина и Международный валютный фонд на уровне персонала согласовали (staff level agreement) новую программу Stand-by в размере $5 миллиардов, которая рассчитана на 18 месяцев.

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

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МВФ, Кабмин, Stand by, Денис Шмыгаль.
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