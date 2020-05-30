Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа

Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует повысить норматив потребления газа для домохозяйств где не установлены счетчики.
Об этом говорится в проекта постановления Кабинета Министров, передает сайт министерства.
По словам Минэнерго, сейчас, субъектами хозяйствования на рынке природного газа есть вопрос о неконтролируемом объеме его потребления.
"Сверх установленные нормы, в частности жителями домохозяйств, где нет установленных индивидуальных приборов учета газа, что в свою очередь приводит к убыткам предприятий", - говорится в сообщении.
Как планируют изменить нормы потребления:
Только газовая плита:
Сейчас:
По новым предложениям:
Только газовая плита, но без горячей воды:
Сейчас:
По новым предложением:
Есть газовая плита и газовая колонка:
Сейчас:
По новым предложением:
Министерство объясняет, что проблемой является отсутствие 100% коммерческого учета природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, и наличие экономически обоснованных норм потребления природного газа.
По словам ведомства "это приводит к бесплатному использованию газа бытовыми потребителями в размере 2,6 млрд грн на год".