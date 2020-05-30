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Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа

Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
21:58 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Минэнерго планирует поднять норму потребления газа.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует повысить норматив потребления газа для домохозяйств где не установлены счетчики.

Об этом говорится в проекта постановления Кабинета Министров, передает сайт министерства.

По словам Минэнерго, сейчас, субъектами хозяйствования на рынке природного газа есть вопрос о неконтролируемом объеме его потребления.

"Сверх установленные нормы, в частности жителями домохозяйств, где нет установленных индивидуальных приборов учета газа, что в свою очередь приводит к убыткам предприятий", - говорится в сообщении.

Как планируют изменить нормы потребления:

Только газовая плита:

Сейчас:

  • 3,28 кубометра с человека.

По новым предложениям:

  • с апреля по сентябрь — 5,2 кубометра на человека;
  • с октября по март — 7,6 кубометров на человека;

Только газовая плита, но без горячей воды:

Сейчас:

  • 5,39 кубометров на человека.

По новым предложением:

  • с апреля по сентябрь — 7,1 кубометра на человека;
  • с октября по март — 12 кубометров на человека;

Есть газовая плита и газовая колонка:

Сейчас: 

  • 10,49 кубометра на человека;

По новым предложением:

  • с апреля по сентябрь — 16,3 кубометра на человека;
  • с октября по март — 27 кубометров на человека;

За апрель средняя заработная плата снизилась на 8,1%

Министерство объясняет, что проблемой является отсутствие 100% коммерческого учета природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, и наличие экономически обоснованных норм потребления природного газа.

По словам ведомства "это приводит к бесплатному использованию газа бытовыми потребителями в размере 2,6 млрд грн на год".

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Газ, Минэнерго, Нормы потребления.
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