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Аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить нефть в ближайшее время
Аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить нефть в ближайшее время
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Аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить нефть в ближайшее время

Аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить нефть в ближайшее время
02:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Эксперт назвал факторы, которые будут влиять на цены в ближайшее время.

Цены на нефть недавно упали ниже отметки в $35 за баррель из-за обострения отношений Китая и США. В ближайшей перспективе стоимость нефти марки Brent будет "двигаться вблизи отметки 35 долларов за баррель".

Такой прогноз "Обозревателю" озвучил аналитик Андрей Шевчишин. "Мировые цены на нефть в последнее время находятся под давлением ухудшения отношений между США и Китаем. Потому что Китай является одним из крупнейших источников спроса на нефть, то политические риски для состояния его экономики приведут к снижению нефтяных котировок. Вместе с тем давление на цены ослабевает по мере выхода крупнейших стран мира из карантина", – рассказывает эксперт.

Из факторов, которые могут повлиять на нефтяные котировки в ближайшее время, можно отметить также и данные по запасам сырья в США. Последняя статистика оказалась не слишком позитивной, продемонстрировав увеличение показателя при достаточно слабом спросе на нефть, считает аналитик.

"Можно прогнозировать, что в ближайшей перспективе стоимость нефти марки Brent продолжит движение вблизи отметки 35 долларов за баррель", – говорит Шевчишин.

Мировые цены на нефть упали после нового обострения отношений между США и Китаем. В среду, 27 мая, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июле снизилась на 1,41% – до $35,66.

Вместе с тем 30 мая они вновь резко выросли в цене. Так, нефть WTI выросла на 5%, до $35,59 за баррель. В последний раз стоимость WTI более чем $35 фиксировали 11 марта. Brent выросла в цене на 4,72% до $37,73 за баррель.

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Китай, США, Нефть, Экономика, Цены, Баррель.
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