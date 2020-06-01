Заседание Совета директоров МВФ ожидается на этой неделе

Новости Бизнеса:Заседание по программе для Украины должно состояться 5 июня.

Заседание Совета директоров Международного валютного фонда по программе для Украины должно состояться 5 июня.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.

"По информации, полученной из Фонда, заседание ожидается ориентировочно 5 июня. Это - предварительная информация. Точнее можно будет сказать на следующей неделе (интервью записано в четверг, 28 мая - ред.). Почему не в этот месяц? Есть внутренние процедуры МВФ. Плюс Memorial Day - в США выходной (в этом году выпадает на 25 мая, - ред.), он забрал у нас один день. И, наверное, некоторые нюансы там не успевают согласовать", - сказал Марченко в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что свою часть работы Украина сделала. Президент, Премьер-министр, глава НБУ и министр финансов еще подпишут Letter of Intent (письмо о намерениях).

Министр пояснил, что МВФ отказался от программы EFF с Украиной потому что они не открывают сейчас программы EFF (Extended Fund Facility, программа расширенного финансирования, - ред.) ни для кого.

"Основной аргумент: МВФ говорит, что мы - в экономическом кризисе и мы не можем спланировать программу на три года. Ведь EFF - трехлетняя программа. Это был единственный аргумент. Мы долго боролись за EFF, поскольку прошли по ней 99% пути. Для нас это была довольно неожиданная история", - сказал министр.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Она сообщила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время. Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.