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В НБУ назвали условия появления ипотеки под 10%

В НБУ назвали условия появления ипотеки под 10%
17:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НБУ

Новости Бизнеса:Если вУкраине до конца второго квартала все ограничения будут сняты и бизнес начнет восстанавливаться, то к концу года можно говорить о запуске ипотеки.

Если до конца второго квартала все ограничения будут сняты и бизнес начнет восстанавливаться, то к концу года можно говорить о запуске ипотеки.

Об этом в интервью FinClub рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Для возобновления ипотеки нужна прозрачность на рынке недвижимости и платежеспособный заемщик. Поэтому многое зависит от того, каким будет выход из карантина. Если к концу II квартала все ограничения будут сняты и бизнес начнет восстанавливаться, то к концу года мы можем говорить о запуске ипотеки", - сказала Рожкова.

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По ее словам, второй важный момент - это цена. Если банки правильно построят свою процентную политику, то цена ресурса может до конца года снизиться так, что ипотека под 10% станет реальностью.

Это очень хорошая ставка, считает первый заместитель главы НБУ.

"Было время, когда валюта кредитовалась под 12%", - добавила она.

Кроме того, по мнению Рожковой, необходимо решать ряд юридических вопросов, например, относительно моратория на взыскание валютной ипотеки. 

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"Третий момент - это юридические риски, которые банки закладывают в стоимость ипотеки. Например, мораторий на взыскание валютной ипотеки. Их нужно решать. Без этого ипотека не то что не полетит, она не будет запущена", - подчеркнула Рожкова.

Она подчеркнула, что запуск ипотеки положительно отразится на смежных отраслях и станет стимулом для восстановления экономики. Поэтому Нацбанк продолжает работать с банками - по ставкам, продуктам, цене ресурса, а также с Министерством юстиции и Кабинетом министров.

Как сообщалось, на пресс-конференции 20 мая Президент Владимир Зеленский сказал, что в ближайшее время в Украине впервые за много лет будет ипотека для каждого гражданина Украины под 10%. 

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В феврале 2020 года Зеленский заявил, что считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых. Он отметил, что удешевление ипотеки - это одна из двух основных задач, которая ставится, чтобы помочь развитию сильного среднего класса в Украине и возвращению тех, кто уехал из страны.

Со своей стороны, тогдашний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в феврале сообщил, что в правительстве разрабатывается программа запуска ипотечного кредитования по процентам, которые были бы приемлемы для людей, чтобы взять жилье в кредит.

В то же время в Нацбанке называют три ключевые причины, почему банки не хотят кредитовать ипотеку: мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам, незащищенность прав кредиторов и непрозрачность первичного рынка жилья.

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НБУ, Украина, Нацбанк, Банк.
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