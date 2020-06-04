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Нацбанк Канады: Восстановление после "коронакризиса" будет затяжным и неуверенным

Нацбанк Канады: Восстановление после "коронакризиса" будет затяжным и неуверенным
02:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:В нацбанке Канады считают, что мировой экономике удалось выйти на путь восстановления.

Мировой экономике удалось пройти самый сложный этап из-за глобальной пандемии COVID-19 и выйти на путь восстановления.

Об этом говорится в распространенном Банком Канады прессрелизе.

"Входные данные свидетельствуют о серьезном влиянии пандемии COVID-19 на глобальную экономику. Создается впечатление, что это влияние уже достигло пика, хотя неуверенность относительно того, как будет происходить восстановление, остается значительной ", - заявили в Банке.

Отмечается, что "важные шаги в развитых экономиках помогли заменить потерянный доход и смягчить последствия экономического спада".

"Финансовые показатели улучшились, а цены на сырье после резкого падения в начале года растут в течение последних недель. Поскольку меры по сдерживанию (распространение COVID-19 - ред.) в разных государствах будут смягчаться в разное время, глобальное восстановление, вероятно, будет затяжным и неуверенным ", - поясняется в документе.

Со следующей недели Британия будет отправлять на 2-недельный карантин всех прибывающих в страну

По данным Worldometer, в мире зафиксированы 6 553 665 случая коронавируса, из них 384 079 летальных, выздоровели 3 144 657 человека.

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Канада, Пандемия, Коронавирус, Коронакризис.
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