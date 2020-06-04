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Цены на мясо птицы за год подешевели на 13,5%

Цены на мясо птицы за год подешевели на 13,5%
08:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:За год курятина в Украине подешевела на 13,5%.

За год мясо птицы в Украине подешевело в среднем на 13,5%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Речь идет про куриное филе и куриные тушки.

В апреле 2019 года стоимость 1 кг куриного филе составляла 105,5 грн, тогда как в апреле 2020 года — 88,1 грн. Таким образом, за год куриное филе подешевело на 16,4%. За последний месяц — на 4,3%.

В то же время, тушки куриные за год упали в цене на 10,6%, за последний месяц — на 3,5%.

Другие виды мяса выросли в цене. Свинина за год подорожала на 5% — до 121 грн за 1 кг.

Говядина выросла в цене на 9,7%, до 141 грн за кг.

Напомним, главный производитель страны — компания МХП (“Наша Ряба”) в I квартале 2020 года увеличил производство продукции на 4% и снизила цену на 11%.

Ранее сообщалось, что цена на украинскую курятину ниже на треть в сравнении с европейской.

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Курятина, Курица, МХП, Наша Ряба.
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