Укравтодор создал онлайн-карту сети автомобильных дорог Украины

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Telegram-канале ведомства.
"Актуальная и официальная информация о сети автомобильных дорог Украины теперь в режиме онлайн. Специалисты Укравтодора разработали карту "Сеть автомобильных дорог Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что онлайн-ресурс предоставляет информацию о том, как получить адресную (километровую) привязку объекта или события к автомобильной дороге; что считать началом и концом автомобильной дороги; как определяется длина автомобильной дороги и ее составляющих; как происходит административно-территориальное деление автомобильной дороги.
В Укравтодоре говорят, что такая карта позволит более точно и систематизировано анализировать данные об автомобильных дорогах, объектах и сооружениях на них, транспортных потоках и событиях.
Кроме этого участники дорожного движения смогут определять собственное местонахождение относительно дороги, а экстренные службы смогут использовать эту карту для обработки телефонных звонков от граждан и планирования маршрутов движения.
Общественные организации благодаря ресурсу смогут анализировать отчетную информацию о состоянии автомобильных дорог и выполненых ремонтных работах, предоставленную владельцами автомобильных дорог.
Сейчас на карте есть информация о международных, национальных и региональных дорогах.
Данные будут расширяться и обновляться. Посмотреть карту можно по ссылке: https://roads.ukravtodor.gov.ua.