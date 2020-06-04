Укравтодор создал онлайн-карту сети автомобильных дорог Украины

Новости Бизнеса:В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодоре) разработали онлайн-карту «Сеть автомобильных дорог Украины», на которой представлена вся актуальная и официальная информация об отечественных дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Telegram-канале ведомства.

"Актуальная и официальная информация о сети автомобильных дорог Украины теперь в режиме онлайн. Специалисты Укравтодора разработали карту "Сеть автомобильных дорог Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что онлайн-ресурс предоставляет информацию о том, как получить адресную (километровую) привязку объекта или события к автомобильной дороге; что считать началом и концом автомобильной дороги; как определяется длина автомобильной дороги и ее составляющих; как происходит административно-территориальное деление автомобильной дороги.

В Укравтодоре говорят, что такая карта позволит более точно и систематизировано анализировать данные об автомобильных дорогах, объектах и сооружениях на них, транспортных потоках и событиях.

Кроме этого участники дорожного движения смогут определять собственное местонахождение относительно дороги, а экстренные службы смогут использовать эту карту для обработки телефонных звонков от граждан и планирования маршрутов движения.

Общественные организации благодаря ресурсу смогут анализировать отчетную информацию о состоянии автомобильных дорог и выполненых ремонтных работах, предоставленную владельцами автомобильных дорог.

Сейчас на карте есть информация о международных, национальных и региональных дорогах.

Данные будут расширяться и обновляться. Посмотреть карту можно по ссылке: https://roads.ukravtodor.gov.ua.