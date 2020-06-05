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Министр Криклий проехался на поезде Киев-Мариуполь (Видео)

Министр Криклий проехался на поезде Киев-Мариуполь (Видео)
12:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Криклий проверил, как выполняются "карантинные" рекомендации в поездах.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий проехался на поезде Киев-Мариуполь и лично проверил, как выполняются рекомендации Минздрава.

Соответствующее видео Криклий опубликовал в своем Telegram-канале.

"Поезд Киев-Мариуполь - приветливые проводники, дезинфекция в вагонах. Чай и кофе не продаются из-за карантинных ограничений", - написал министр.

Он также призвал граждан путешествовать по Украине.

Напомним, АО "Укрзализныця" с 1 июня возобновила движение пассажирских поездов по Украине.

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, Укрзализныця продает билеты на 50% мест в вагонах, постоянно проводит дезинфекцию и уборку в поездах, а также временно не продает продукты питания.

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Транспорт, Мариуполь, УЗ, Владислав Криклий.
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