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Процедура банкротства: Депутаты приняли изменения в Кодекс Украины

Процедура банкротства: Депутаты приняли изменения в Кодекс Украины
14:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Бизнеса:ВРУ приняла Закон №2276 "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства".

Верховная Рада приняла Закон №2276 "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства".

Об этом сообщается на портале Верховной Рады.

Законом вносятся изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства, которыми устраняются недостатки Кодекса и устанавливаются нормы, не допускающие открытия уголовных производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций с целью недопущения нарушения норм Конституции Украины.

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В частности, законом определяется, что термин "бюджетное учреждение" в Кодексе употребляется в значении, приведенном в Бюджетном кодексе Украины.

Также предусмотрено дополнение ч. 2 ст. 34 Кодекса нормой о необходимости предъявления кредитором при обращении в суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве судебного решения, вступившего в законную силу, и по которому не истек срок предъявления его к исполнению. В связи с этим такое основание для отказа хозяйственным судом в открытии производства по делу о банкротстве, как наличие спора о праве, который подлежит разрешению в порядке искового производства, необходимо заменить на следующее основание: "кредитор не приложил к заявлению об открытии производства по делу о банкротстве судебное решение, вступившее в законную силу в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 34 настоящего Кодекса".

Кроме того, Заключительные и переходные положения Кодекса Украины по процедурам банкротства дополняются ст. 2-1 и 2-2 в связи с необходимостью рассмотрения хозяйственными судами дел о банкротстве в процессуальные сроки, установленные Кодексом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Украина, ВР, Кодекс.
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