В Польшу отправились два самолета украинских заробитан

Новости Бизнеса:В Польше двумя самолетами доставили 186 украинских заробитчан.

В варшавский аэропорт имени Шопена в субботу прибыли два самолета украинской авиакомпании МАУ, которые привезли в Польшу 186 трудовых мигрантов из Украины.

После прохождения двухнедельной обсервации в центре отдыха недалеко от города Лович Лодзинского воеводства в центре РП, они будут доставлены к местам работы по всей Польше.

"Мы привезли еще 186 наших украинских работников, у которых уже были заключены долгосрочные трудовые контракты", - заявил владелец компании по международному трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко.

Он отметил, что перевозка украинцев двумя самолетами была вынужденным шагом, поскольку 29 мая Совет министров Польши выдал распоряжение, что на борту всех воздушных транспортных средств, в том числе и при осуществлении чартерных рейсов, теперь можно перевозить такое количество пассажиров, которое занимает не более половины от максимального количества посадочных мест на борту. В этом контексте Кириченко отметил, что несмотря на убытки от организации двух чартеров компания все же пошла на это, чтобы выполнить свои обязательства перед украинскими работниками и польскими предприятиями.

По словам владельца компании, для работников Gremi Personal рейс является бесплатным, компания также взяла на себя пребывание работников на двухнедельной обсервации.

Все прибывшие украинские работники обеспечены полной медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

Ранее, 24 мая, компания Gremi Personal привезла из Украины в Польшу чартерным авиарейсом МАУ 178 трудовых мигрантов из Украины. По словам гендиректора Gremi Personal Томаша Богдевича, ни у одного украинца из этой группы не обнаружен коронавирус.

Как сообщалось, с 15 марта пересечение украинско-польской границы затруднено из-за закрытия границ в связи с коронавирусом.

С 16 мая возобновлена работа пешего пункта пропуска "Шегини-Медика". Кроме того, на украинско-польской границе функционируют еще три автомобильных пункта пропуска: "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская-Гребенне".

По данным Главного управления статистики Польши, в стране сейчас может находиться более 1,2 млн украинцев.

По состоянию на утро 7 июня, количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире составляет 6 982 965, умерло 402 273, выздоровели 3 413 444.