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Украинские геймдев-специалисты раскрыли размеры своих зарплат

Украинские геймдев-специалисты раскрыли размеры своих зарплат
11:26 Сегодня Телеграф ubr.ua Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Наибольшую зарплату среди украинских разработчиков игр имеют столичные геймдев-специалисты.

Большинство украинских специалистов на рынке геймдева (разработка игр) работают в офисе (66,27%), а их медианный заработок составляет $1,7 тыс. Сотрудники, которые совмещают офисную и удаленную работу, зарабатывают $1,8 тыс. (16,19%). У удаленщиков самый низкий доход – $1,3 тыс. (17,54%).

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса, который провела рекрутинговая компания Values Value и платформа inGame Job. В нем приняли участие более 2 тыс. респондентов. В том числе, 700 из Украины. Исследование проходило два месяца, сообщает Ain.ua.

Уровень оплаты труда отечественных специалистов геймдева варьируется в зависимости от города, в котором они работают.

За апрель средняя заработная плата снизилась на 8,1%

Топ-3 городов с высокими показателями оплаты груда:

  • Киев – $1,8 тыс.;
  • Харьков – меньше на 24% и составляет $1,45 тыс.;
  • Днепр – ниже на 50% и 22% соответственно, их медианная зарплата равна $1,2 тыс.

Если сравнивать гендерную составляющую среди опрошенных соотечественников, на вопросы отвечали 70,3% мужчин и 29,7% женщин. При этом в 2020 году медианная зарплата у мужчин на $430 выше, чем у женщин.

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Зарплата, Зарплата в Украине, Геймдев.
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