ОПЕК соберется в Вене зимой

Новости Бизнеса:Министерское заседание ОПЕК и стран, не являющихся членами организации, состоится в Вене 1 декабря 2020.

Следующее министерское заседание стран-членов Организации экспортеров нефти и стран, не являющихся членами организации, состоится в Вене 1 декабря 2020.

Об этом сообщил корреспондент.

На заседании ОПЕК+ в субботу, страны договорились о снижении добычи на 9,7 млн барр. в сутки до конца июля. Вместе с тем, планировалось, что в июле ежедневное сокращение составит 7,7 млн барр.

Страны, которые не смогли выполнить свои обязательства по сокращению добычи в мае, обязались выполнить в течение июля-сентября свои доли сокращения нефтедобычи.

За соблюдением обязательств в формате ОПЕК + следить Совместный министерский мониторинговый комитет, который будет собираться на ежемесячной основе до декабря 2020 года, следующее его заседание - 18 июня.