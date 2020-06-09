Мининфраструктуры со следующего года усилит аудит безопасности дорог

Новости Бизнеса:Мининфраструктуры будет проводить обязательный аудит безопасности международных дорог.

В Украине с 2021 года Министерство инфраструктуры будет проводить обязательный аудит безопасности международных дорог, а с 2022 года - национальных дорог.

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своей колонке для Obozrevatel.

"Мы работаем над развитием инфраструктуры безопасности, внедрением аудита безопасности дорог и современных стандартов безопасности. Обязательный аудит начнется с 2021 года для международных дорог и с 2022 года – для национальных", - отметил Криклий.

Он добавил, что сейчас в Украине создается система подготовки аудиторов, устанавливаются требования к ним. По словам министра, аудит безопасности автомобильных дорог позволит проектировать и строить безопасные дороги.

Как сообщалось, в мае этого года вступил в силу законпороєкт о введении обязательного аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования.

Цель закона - повышение безопасности дорожного движения и интеграция автодорог Украины в международную сеть дорог с высоким уровнем безопасности и значительное снижение уровня аварийности на дорогах общего пользования.