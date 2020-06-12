Владислав Криклий сообщил об увеличении перевалки грузов в украинских морских портах.

В мае этого года украинские морские порты увеличили перевалку грузов на 10%.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"По оперативным данным, в мае этого года украинские морские порты увеличили перевалку грузов на 10%. И это несмотря на пандемию и кризис", - написал Криклий.

По его словам, это еще раз доказывает то, что наряду с новыми вызовами всегда есть новые возможности для развития.

Напомним, Верховный суд Украины 12 мая отменил решение суда предыдущей инстанции, которое блокировало завершения концессии порта "Херсон".