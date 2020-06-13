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Госбюджет недополучил 14 млрд грн с октября по март: причина

Госбюджет недополучил 14 млрд грн с октября по март: причина
01:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com
За счет "скруток" с НДС бюджет недополучает 5 млрд грн ежемесячно.

Государственный бюджет Украины с октября 2019 года по март 2020 из-за махинаций с фиктивным НДС недополучил 14 млрд грн, средние ежемесячные недопоступления составляют 2,5 млрд грн, сообщил глава Временной следственной комиссии по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой, народный депутат Иван Крулько ("Батькивщина").

"Наша ВСК уже провела три заседания и я могу засвидетельствовать всему обществу, что то, о чем говорил экс-министр финансов Игорь Уманский, имело место быть", - сказал Крулько в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

Ранее Уманский заявлял, что за счет "скруток" с НДС бюджет недополучает 5 млрд грн ежемесячно, обвиняя при этом экс-главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

"Мы еще не говорим об акцизе, о налоге на прибыль, о таможне, пока что", - отметил Крулько.

По его словам, "лидерами" по объему фиктивного НДС являются Львовская область, Киев и Киевская область.

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Все по теме:

НДС, Госбюджет, Иван Крулько.

Автор:

Телеграф
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