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Шмыгаль объяснил, что значит для Украины кредитный рейтинг по оценке Moody's

Шмыгаль объяснил, что значит для Украины кредитный рейтинг по оценке Moody's
Обновлено 09:29 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин
Повышение агентством Moody's кредитного рейтинга Украины до В3 со "стабильным" прогнозом является мощным позитивным сигналом для украинских и иностранных инвесторов.

Повышение рейтинговым агентством Moody's Investors Service кредитного рейтинга Украины до В3 со "стабильным" прогнозом является мощным позитивным сигналом для украинских и иностранных инвесторов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's), входящее в тройку крупнейших агентств мира, повысило кредитный рейтинг Украины до уровня B3 с Caa1 с прогнозом "стабильный". Это мощный позитивный сигнал для украинских и иностранных инвесторов. А также подтверждение того, что финансовая политика правительства способствует укреплению экономики Украины", - написал Шмыгаль на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Как сообщалось ранее, Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства Украины до уровня B3 с Caa1, прогноз - "стабильный", указано в сообщении агентства.

Согласно ему, решению о повышении рейтинга до В3 способствовало сокращение краткосрочных вызовов финансирования, а также заключение новой программы с МВФ.

Решение о повышении рейтингов также отражает ожидания Moody's о том, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый в последние годы, указано в сообщении агентства.

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Все по теме:

Moody's, Кабмин, Инвесторы, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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