Президент поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей вентиляцией

Зеленский дал задание министру инфраструктуры Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования и вентиляции.

Президент Владимир Зеленский дал задание министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования и вентиляции.

Об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

"Также Президент поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда, которые будут иметь хорошую систему кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 1 июня Укрзализныця начала восстанавливать после карантина, вызванного заболеваниями коронавирусом, движение пассажирских поездов дальнего следования и пригородных поездов.