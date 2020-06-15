200 млн займа от МБРР для Украины: в Минюсте рассказали детали

"Украина начала реализацию программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство". Соглашение о займе в рамках соответствующего проекта было заключено 27 августа 2019 года с Международным банком реконструкции и развития.
Сумма займа - 200 млн долларов США. 20 мая этого года, после осуществления Украиной внутригосударственных процедур, соглашение о займе вступило в силу", - информирует Минюст.
Сообщается, что реализация программы позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий (МСП), в сельскохозяйственном рынке факторов производства и рынка товаров Украины.
Для достижения цели программы запланировано:
Как сообщалось, на прошлой неделе Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования.