Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Нацполиции установят систему круглосуточного контроля за сотрудниками
В Нацполиции установят систему круглосуточного контроля за сотрудниками
Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО
Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО
Лунин: Я шёл в Реал не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь
Лунин: Я шёл в Реал не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь
Акции Disney: Барбара Стрейзанд подарила неожиданный подарок дочери погибшего в США Джорджа Флойда (Фото)
Барбара Стрейзанд сделала подарок дочери Джорджа Флойда

200 млн займа от МБРР для Украины: в Минюсте рассказали детали

200 млн займа от МБРР для Украины: в Минюсте рассказали детали
17:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Украина получит от Международного банка реконструкции и развития 200 млн долларов займа в рамках программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство".

"Украина начала реализацию программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство". Соглашение о займе в рамках соответствующего проекта было заключено 27 августа 2019 года с Международным банком реконструкции и развития.

Сумма займа - 200 млн долларов США. 20 мая этого года, после осуществления Украиной внутригосударственных процедур, соглашение о займе вступило в силу", - информирует Минюст.

Сообщается, что реализация программы позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий (МСП), в сельскохозяйственном рынке факторов производства и рынка товаров Украины.

Децентрализация в Украине: в Минрегионе спрогнозировали, когда завершиться реформа

Для достижения цели программы запланировано:

  • создать Государственный аграрный реестр и открыт к нему доступ широкой общественности; провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр;
  • разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;
  • провести спутниковое картографирование территории Украины;
  • создать автоматизированную систему оповещения об изменениях в Государственном земельном кадастре; повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;
  • усилить систему государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик;
  • разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

Как сообщалось, на прошлой неделе Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти
02 МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2
03 Почему после еды всегда хочется спать и как с этим бороться
04 Над Оттавой столкнулись два самолета: обошлось без жертв
05 В Украине новый этап смягчения карантина: что разрешат с сегодняшнего дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
200 млн займа от МБРР для Украины: в Минюсте рассказали детали
200 млн займа от МБРР: в Минюсте рассказали детали
Не нарушал я карантин: Кличко опроверг заявления СМИ
Не нарушал я карантин: Кличко опроверг заявления СМИ
От каких напитков лучше отказаться в жаркую погоду: вы пьете это каждый день
От каких напитков лучше отказаться в жаркую погоду: вы пьете это каждый день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь