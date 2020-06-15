200 млн займа от МБРР для Украины: в Минюсте рассказали детали

Украина получит от Международного банка реконструкции и развития 200 млн долларов займа в рамках программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство".

"Украина начала реализацию программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство". Соглашение о займе в рамках соответствующего проекта было заключено 27 августа 2019 года с Международным банком реконструкции и развития.

Сумма займа - 200 млн долларов США. 20 мая этого года, после осуществления Украиной внутригосударственных процедур, соглашение о займе вступило в силу", - информирует Минюст.

Сообщается, что реализация программы позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий (МСП), в сельскохозяйственном рынке факторов производства и рынка товаров Украины.

Для достижения цели программы запланировано:

создать Государственный аграрный реестр и открыт к нему доступ широкой общественности; провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр;

разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;

провести спутниковое картографирование территории Украины;

создать автоматизированную систему оповещения об изменениях в Государственном земельном кадастре; повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;

усилить систему государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик;

разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

Как сообщалось, на прошлой неделе Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования.