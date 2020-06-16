Банкам запретили штрафовать за просрочку займов во время карантина

В Украине банкам запретили взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3297, которое предусматривает запрет вводить штрафные санкции за просрочку банковских и небанковских займов во время карантина.

Документ поддержали 344 депутата. Законом вносятся дополнения в Хозяйственный кодекс, сообщает Экономическая правда.

В частности, в случае просрочки заемщиком в период действия карантина и/или в 30-дневный период после дня его завершения исполнения денежного обязательства по договору, он освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.

Как сообщалось, Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №2335 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лицом без гражданства".