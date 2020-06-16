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В ВР приняли законопроект о защите трудовых мигрантов

В ВР приняли законопроект о защите трудовых мигрантов
14:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2365 о защите трудовых мигрантов и о борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу.

Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины.

Законопроектом предлагается запретить компаниям, работающим y сфере международного трудоустройства, получать средства из потенциального соискателя за трудоустройство за границу. А также ввести административную ответственность за нарушение компаниями, работающими y сфере международного трудоустройства, запрета на взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине или за рубежом.

Отмечается, что после принятия законопроекта украинский трудовой мигрант больше не будет платить деньги компании-посреднику за вакансию, на компании-нарушители будет накладываться штраф (2-5 тыс. необлагаемых минимумов).

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Как сообщалось, как сообщил эксперт, из-за пандемии коронавируса около 30% украинцев, находящихся на заработках в Польше, потеряли работу.

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Украина, ВР.

Автор:

Телеграф
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