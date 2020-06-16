Черное золото: нефтяная корзина ОПЕК продается по 35 долларов за баррель

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК в понедельник, 15 июня, составляла 35 долларов за баррель.

Согласно данным секретариата нефтяного картеля, цена "корзины" ОПЕК, которая является средним арифметическим показателем физических цен 13 сортов нефти, в понедельник составляла 35,09 долл. США за баррель. Эта цифра почти равна цене, которая была в прошлую пятницу - 35,06 долл. США за баррель.

Об этом сообщают обнародованные во вторник данные Организации стран-экспортеров нефти.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Камнем преткновения стала позиция Россия, которая отказалась ужесточать ограничения - как это предлагала Саудовская Аравия. После этого цены на нефть, которые и так испытывали давление из-за пандемии коронавируса, стремительно пошли вниз.

На этом фоне 12 апреля во время министерского заседания стран-экспортеров нефти в формате ОПЕК+ была принята новая договоренность, которая предусматривала суточное снижение общей добычи нефти на 9,7 млн баррелей, начиная с 1 мая. Планировалось, что этот период продлится два месяца - до 30 июня.

На следующий период, с 1 июля до 31 декабря, общее согласованное сокращение нефтедобычи должно было составить 7,7 млн баррелей. Согласно договору, после этого должен был наступить третий период, который предусматривал снижение добычи на 5,8 млн баррелей в сутки в течение 16 месяцев - до 30 апреля 2022 года.

6 июня в ходе виртуальной встречи министров в формате ОПЕК+ было принято решение о продлении договоренностей относительно апрельской сделки. При этом первый этап корректировки нефтедобычи в сторону уменьшения, который предусматривал ее сокращение на 9,7 мон баррелей, был продлен до конца июля.