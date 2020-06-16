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В Раде ратифицировали соглашение с Данией о льготном кредитовании

В Раде ратифицировали соглашение с Данией о льготном кредитовании
19:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ via Flickr
Программа предусматривает предоставление беспроцентных займов для финансирования проектов в сферах возобновляемой энергетики и энергоэффективности, водоснабжения и очистки сточных вод.

Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Королевства Дания об общих условиях и процедурах, организационных мероприятиях и финансовых условиях реализации программы Danida Business Finance, которая предполагает льготное кредитование для нашей страны.

За принятие соответствующего законопроекта (№ 0039) проголосовали 334 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, рамочное соглашение было подписано еще в марте прошлого года. Программа Danida Business Finance (DBF) реализуется правительством Королевства Дания и предусматривает предоставление беспроцентных займов.

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"Помощь предоставляется развивающимся странам для финансирования проектов в сферах возобновляемой энергетики и энергоэффективности; воды и сточных вод. Финансирование происходит путем предоставления коммерческим банком или финансовым учреждением с представительством в Королевстве Дания займов правительству Украины или украинским субъектам хозяйствования под государственные гарантии. DBF смягчит условия кредита путем предоставления помощи, которая предусматривает субсидию в виде процентных выплат на весь период кредитования, экспортную кредитную премию и банковскую маржу", - сказано в пояснительной записке.

С учетом помощи DBF займы будут беспроцентными, а срок их погашения составит до 10 лет. Они также могут покрывать до 100% стоимости проекта.

Как сообщалось, в марте прошлого года министр финансов Украины Оксана Маркарова и посол Королевства Дания в нашей стране Рубен Мэдсен подписали Рамочное соглашение между правительствами стран об условиях и процедурах реализации программы Danida Business Finance (DBF) в Украине. Программа предусматривает предоставление беспроцентных займов для финансирования проектов в сферах возобновляемой энергетики и энергоэффективности, водоснабжения и очистки сточных вод.

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Украина, Дания, Кредит.

Автор:

Телеграф
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