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Шмыгаль: Украинский уголь будет основным видом топлива на ТЭС

Шмыгаль: Украинский уголь будет основным видом топлива на ТЭС
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Кабинет министров намерен принять решение, согласно которому основным видом топлива для производства электроэнергии должен стать уголь отечественного производства. Такое распоряжение принято на заседании правительства 17 июня, написал в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"Мы покупаем импортный газ в то время, как шахтеры сидят без работы, потому что нет рынка сбыта. Это неправильно", – отметил Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По его словам, после правительственного решения государственная компания "Центрэнерго" будет закупать и активно использовать уголь из государственных шахт.

"Так мы поддержим украинских шахтеров и сохраним 20 тысяч рабочих мест", – сказал премьер, отметив, что сейчас они находятся либо в простое, либо в состоянии неопределенности.

Как сообщалось, Министерство энергетики через премьера попросило Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести временный запрет на использование угольными тепловыми электростанциями (ТЭС) природного газа и мазута в качестве основного вида топлива.

По словам врио министра энергетики Ольги Буславец, несмотря на больший экономический эффект от сжигания сильно подешевевшего природного газа, такой запрет необходим, чтобы у государственных и частных угольных компаний не отнимался рынок сбыта, шахтеры выходили на работу и получали заработную плату.

"В условиях, когда мы живем в профиците собственных энергоресурсов, недопустимо использовать энергоресурсы, которые не предусмотрены как проектные для использования", – отметила министр на брифинге 12 июня.

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Буславец считает, что такой запрет должен быть введен до конца текущего года, а о его снятии можно будет говорить в случае улучшения работы экономики и с увеличением потребления страной электроэнергии.

Министр привела в пример ПАО "Центрэнерго", потребившее в мае 0,3 млн тонн угля, вместо закрепленных в балансе 0,5 млн тонн. Недоиспользованные 0,2 млн тонн угля были замещены 136 млн куб. м газа.

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Все по теме:

Уголь, Топливо, Кабмин, Центрэнерго, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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