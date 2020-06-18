Минфин: Мы ожидаем падения ВВП не более 4-8%

Глава Министерства финансов Украины рассказал, что в июне зафиксировали паузу в падении экономики.

По предварительным оценкам Министерства финансов, падение экономики, которое наблюдалось в Украине в апреле-мае, в июне остановилось.

Об этом журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Мы ожидаем падения ВВП не более 4-8%. У нас есть больше оптимизма относительно восстановления экономической динамики. Есть уже факторы, которые об этом свидетельствуют, скажем, это увеличение потребления электрической энергии. Также увеличивается регистрация новых субъектов предпринимательской деятельности и прекратила расти безработица. У нас есть основания считать, что в июне мы остановили экономическое падение, которое наблюдалось в апреле-мае", - сказал Марченко.

Он также подчеркнул, что сейчас нет предпосылок ожидать большего падения экономики, чем прогнозировалось правительством.

По предварительным оценкам Национального банка, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии, а также глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, при этом наибольшее падение следует ожидать в апреле-июне - до 11%.

По оценкам МВФ, падение экономики Украины в 2020 году достигнет 8,2%.