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И.о. министра энергетики выступила против повышения тарифа "Укрэнерго"

И.о. министра энергетики выступила против повышения тарифа "Укрэнерго"
23:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
И.о. министра энергетики Ольга Буславец считает, что повышение тарифа НЭК Укрэнерго будет не оправдано.

Инициатива относительно значительного роста тарифа НЭК Укрэнерго не оправдана.

Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

По ее словам, Антикризисный энергетический штаб еще в начале мая разработал перечень конкретных мероприятий по урегулированию вопроса финансовой несбалансированности ГП “Гарантированный покупатель”, среди которых:

— достижение согласия с инвесторами о добровольном уменьшении уровня тарифов ВИЭ;

— увеличение доли двусторонних договоров с конечными потребителями в портфеле продажи “Энергоатома” и ГП “Гарантированный покупатель”;

— отмена торговых ограничений, применяемых Регулятором и КМУ исключительно к ГП “Гарантированный покупатель”;

— ряд нетарифных мер финансирования ПСО по поставке электроэнергии населению и обеспечение производства ВИЭ.

“Подписание Меморандума с инвесторами ВИЭ и принятие соответствующего законопроекта позволит уменьшить нагрузку на конечную цену на электроэнергию. Полное выполнение решений Антикризисного штаба позволит избежать существенного роста тарифа на передачу электроэнергии НЭК “Укрэнерго”, — отметила Буславець.

Она отмечает, что поддержка народных депутатов крайне важна в принятии ключевых законопроектив, в частности:

— законопроекта № 3658, который имплементирует нормы Меморандума “О взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине”;

— законопроекта № 3364-1, предусматривающего решение вопроса сертификации системного оператора НЭК “Укрэнерго” и урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии;

— законопроекта № 2390, который вносит изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства, предусматривающий меры по урегулированию вопроса долгов на рынке электрической энергии (второе чтение);

— законопроектов № 2389, которым предлагаются соответствующие изменения по урегулированию долгов в секторе электроэнергетики в Налоговый кодекс и № 2388, которым предусмотрены изменения в нормы Бюджетного кодекса об источниках формирования спецфонда государственного бюджета и определение источников погашения долгов;

— законопроекта № 3657 о внесении изменений в Закон Украины “О рынке электроэнергии”.

“Кризисная ситуация на рынке электроэнергии сложилась еще с января текущего года. К сожалению, отсутствие необходимых решений в течение последних 6 месяцев со стороны ответственных органов сделало ситуацию крайне сложной. Вместо ряда системных, эффективных мер нам предлагают просто поднять тариф НЭК „Укрэнерго“ в несколько раз — это неэффективное решение. Пересмотр тарифа НЭК „Укрэнерго“ должен происходить напоследок, когда будут исчерпаны все другие возможности. Ведь повышение тарифа на передачу электроэнергии для промышленного потребителя может отразиться на стоимости товаров и услуг для населения”, — отметила и.о. министра.

Также она отметила, что чрезвычайно важные действия НКРЭКУ в вопросе пересмотра двойных ценовых ограничений (price caps), которые действуют на “рынке на сутки вперед” исключительно для ГП “Гарантированный покупатель”. Также Регулятор должен принять меры по устранению манипуляций на рынке электроэнергии со стороны отдельных участников.

“Я призываю народных депутатов как можно быстрее вынести указанные проекты законов на рассмотрение Верховной Рады. Это необходимо сделать до начала парламентских „каникул“. Также призываю членов НКРЭКУ к полной немедленной имплементации решений Антикризисного энергетического штаба, которые нужны отрасли, инвесторам, потребителям”, - резюмировала Буславец.

Напомним, ранее Буславец заявила, что повышение норм потребления газа для населения без счетчиков в ближайшее время не будет, потому что такое решение требует взвешенного и комплексного подхода, с учетом необходимости установить людям счетчики.

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Все по теме:

Тарифы, НЭК "Укрэнерго", Ольга Буславец.

Автор:

Телеграф
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