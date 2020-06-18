В Украине на борьбу с COVID-19 потратили меньше миллиарда

Из фонда борьбы с коронавирусом на 1 июня потратили меньше миллиарда – 693 192 229 гривен.

Из более 64 миллиардов гривен фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями по состоянию на 1 июня потратили меньше миллиарда – 693 192 229 гривен.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба и Министерство финансов.

Средства, по данным казначейства, получили Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерство социальной политики.

Минэкономики – 687 265 034 гривен, из них 532 943 000 гривен на кредиты предприятиям, учреждениям, организациям и 154 322 034 на субсидии, трансферты предприятиям, учреждениям, организациям.

Минсоцполитики – 5 927 195 гривен на выплаты населению.

По состоянию на 1 июня из 64,7 миллиардов гривен запланировано потратить в течение года более 10,7 миллиардов. Их должны получить Минэкономики, Минздрав и Минсоцполитики. Оставшиеся более 53 миллиардов не были распределены.

Министерство финансов в свою очередь в ответ на запрос УП сообщило, что по состоянию на 4 июня из государственного и местного бюджетов на закупку товаров и услуг, необходимых для предотвращения коронавируса, потратили 2,7 миллиарда гривен.

Из них 2, 54 миллиарда гривен – из местного бюджета, 672 миллионов гривен – из государственного.