В ОП обещают, что фермеры получат льготные условия приобретения сельскохозземли

Фермеры получат льготные условия приобретения сельскохозяйственной земли. Так, в рамках начатой реформы в этом году на поддержку украинских сельхозпроизводителей государство выделило 4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
"В этом году парламент принял, а я подписал ряд законов, которые упорядочивают оборот земли, делают его прозрачным, справедливым и эффективным", - цитирует пресс-служба слова Президента Украины Владимира Зеленского.
Так, в рамках начатой реформы в этом году на поддержку украинских сельхозпроизводителей государство выделило 4 млрд грн. Будет максимально упрощено путь средств от бюджета до небольшого фермера.
"Фермеры получат льготные условия приобретения сельскохозяйственной земли. В частности, те, кто имеет хозяйство на землях государственной собственности, переданных им в постоянное пользование, смогут приобрести эту землю с беспроцентной рассрочкой на 10 лет", - добавляется в сообщении.
Напомним, 19 июня в Украине празднуют День фермера. Соответствующий профессиональный праздник отмечается в стране впервые. Его вчера, подписав указ, основал президент Владимир Зеленский.