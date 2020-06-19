В ОП обещают, что фермеры получат льготные условия приобретения сельскохозземли

Фермеры получат льготные условия приобретения земли сельскохозяйственного назначения.

Фермеры получат льготные условия приобретения сельскохозяйственной земли. Так, в рамках начатой реформы в этом году на поддержку украинских сельхозпроизводителей государство выделило 4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"В этом году парламент принял, а я подписал ряд законов, которые упорядочивают оборот земли, делают его прозрачным, справедливым и эффективным", - цитирует пресс-служба слова Президента Украины Владимира Зеленского.

Так, в рамках начатой реформы в этом году на поддержку украинских сельхозпроизводителей государство выделило 4 млрд грн. Будет максимально упрощено путь средств от бюджета до небольшого фермера.

"Фермеры получат льготные условия приобретения сельскохозяйственной земли. В частности, те, кто имеет хозяйство на землях государственной собственности, переданных им в постоянное пользование, смогут приобрести эту землю с беспроцентной рассрочкой на 10 лет", - добавляется в сообщении.

Напомним, 19 июня в Украине празднуют День фермера. Соответствующий профессиональный праздник отмечается в стране впервые. Его вчера, подписав указ, основал президент Владимир Зеленский.