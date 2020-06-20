На реализацию региональных проектов направлено два млрд грн

На выполнение инвестиционных программ и проектов регионального развития из госбюджета выделено два млрд грн.

Государственный фонд регионального развития (ГФРР) на реализацию проектов направил 2 из 4,9 млрд грн, предусмотренных на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"По состоянию на 19 июня по программе ГФРР выделено в полном объеме запланированные в росписи госбюджета 2 млрд грн. При этом, распорядителями освоено только 432 млн грн из этой суммы. Согласно распоряжению Кабмина от 26.02.2020 №211, в этом году планируется реализовать 461 проект, половина из которых - в рамках Программы Президента Украины "Большая стройка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом ГФРР направляется:

- на выполнение инвестиционных программ и проектов регионального развития, соответствующие приоритетам, определенным в Государственной стратегии регионального развития и соответствующих стратегиях развития регионов; - для проектов, имеющих целью развитие спортивной инфраструктуры, энергоэффективности государственных и коммунальных учебных заведений и медицинских учреждений - не менее 10% по каждому из направлений.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет обсуждаться дополнение программы "Большая стройка" строительством общежитий в Украине.