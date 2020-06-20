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В Украине врачам второго и третьего звена обещают повысить зарплаты

В Украине врачам второго и третьего звена обещают повысить зарплаты
11:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Вчера на заседании правительства было принято решение об увеличении заработных плат врачам с сентября текущего года.

В сентябре всем врачам второго и третьего звена поднимут зарплаты.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, вчерашнее заседание правительства было посвящено решению проблем медицины. В частности, уточнил министр, с 1 июля будет введен новый пакет финансирования больниц, согласно которому все больницы, которые сейчас имеют дефицит финансирования, получат средства к прошлогоднему уровню.

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Также, добавил Степанов, будет существенно увеличено финансирование экстренной медицинской помощи на 1 миллиард 260 миллионов гривен и увеличено финансирование пакетов по программам лечения инфаркта и инсульта, поскольку 65 процентов смертности в Украине именно из-за этих заболеваний.

Министр заверил, что средств хватит для лечения этих заболеваний.

"Начиная с 1 сентября будет увеличена заработная плата медицинским работникам. Это касается врачей, медицинских сестер и санитарок. Это увеличение будет касаться медицинских работников, работающих во втором, третьем звене высокоспециализированных больниц. То есть, речь идет о вторичном и третичном звене наших медицинских работников. У врачей заработная плата увеличится на 70 процентов к их тарифной ставке. В среднем это на 3,5 тысячи гривен. Так же на 50 процентов от минимальной заработной платы увеличится зарплата у среднего медицинского персонала и у младшего - на 25 процентов от минимальной заработной платы", - сказал министр и добавил, что увеличение зарплаты коснется также интернов.

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Украина, Врачи, Зарплаты.

Автор:

Телеграф
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