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Это бесплатно: Минцифры возьмется за обучение предпринимателей

Это бесплатно: Минцифры возьмется за обучение предпринимателей
19:17 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay
22 июня Министерство цифровой трансформации Украины в партнерстве с Международной финансовой корпорацией и членом Группы Всемирного банка запустит онлайн-школу для предпринимателей на платформе Дия.Бизнес.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства цифровой трансформации.

Обучение в онлайн-школе для предпринимателей пройдет в формате образовательных сериалов.

В рамках каждого учебного сериала потенциальные и действующие предприниматели смогут посмотреть серии, пройти тестирование, получить дополнительные полезные материалы, пройти финальный тест и получить сертификат о завершении курса.

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Также предполагается формат смешанного обучения. Часть обучения будет проходить онлайн, а часть - оффлайн, на базе центров поддержки предпринимателей Дия.Бизнес. Обучение будет бесплатным для всех.

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Бизнес, Минцифры.

Автор:

Телеграф
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