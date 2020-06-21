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В Центре занятости рассказали об уровне зарплат украинцев
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В Центре занятости рассказали об уровне зарплат украинцев

В Центре занятости рассказали об уровне зарплат украинцев
03:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com
В среднем 18% всех вакансий Государственного центра занятости предлагают минимальную зарплату.

И.о. директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк рассказала, на какие зарплаты могут рассчитывать украинцы, что ищут работу.

"В мире кризис. На сегодня у нас меньше вакансий, чем в прошлом и позапрошлом году. Сегодня в Государственной службе занятости 53 тыс. вакансий. В прошлом году их было вдвое больше", – отметила она в эфире канала "Украина 24", передает «Сегодня».

По словам Жовтяк, в среднем 18% всех вакансий Государственного центра занятости предлагают минимальную зарплату.

"Но есть и положительные примеры. 32% вакансий - зарплаты 8-10 тыс. грн. Более 13% вакансий - это зарплата более 10 тыс. грн. Есть вакансии на 15, 20 и 30 тыс. грн", - рассказала и.о. директора Государственного центра занятости.

 
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Зарплата, Центр занятости.

Автор:

Телеграф
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