Мировая нефть снова дешевеет: сколько стоит Brent и WTI

В понедельник, 22 июня 2020 года, цены на нефть немного снизились из-за обеспокоенности тем, что рост числа заболеваемости во всем мире может затормозить восстановление спроса на топливо, перевесив сокращение поставок от крупных производителей.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 42,10 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,21%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,70 доллара за баррель, потеряв 0,13%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.