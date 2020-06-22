В этом году в Украине уменьшилась реализация зерновых и масличных

За 5 месяцев уменьшилась реализация зерновых и масличных – Госстат

За январь-май 2020 года сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения реализовали 14,0 млн тонн зерновых и зернобобовых (на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года). В том числе было реализовано 3,31 млн тонн пшеницы (на 26,0% больше); 9,69 млн тонн кукурузы на зерно (на 13,5% меньше); 730,9 тыс. тонн ячменя (на 202,7% больше); 30,2 тыс. тонн ржи (на 11,2% меньше).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Также за указанный период было реализовано 4,38 млн тонн семян масличных культур (на 4,5% меньше, чем за январь-май 2019 года). В том числе было реализовано 1,05 млн тонн бобов сои (на 19,4% меньше); 11,5 тыс. тонн рапса (на 53,9% меньше); 3,30 млн тонн подсолнечника (на 2,0% больше).

Картофеля за пять месяцев 2020 года сельскохозяйственными предприятиями было реализовано 87,2 тыс. тонн (на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года); овощных культур – 125,1 тыс. тонн (на 23,6% больше); плодовых и ягодных – 57,6 тыс. тонн (на 41,3% меньше).

Как сообщалось, согласно данным Госстата, за январь-май 2019 года сельскохозяйственные предприятия реализовали 14,39 млн тонн зерновых и зернобобовых (на 27,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года); 4,58 млн тонн семян масличных культур (на 24,5% больше).