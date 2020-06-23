Украина вернулась на 13-е место в рейтинге мировых производителей стали

Украина по итогам работы металлургических предприятий в мае 2020 года снизила производство стали на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1,638 млн тонн, но поднялась с 15-го на 13-е место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В мае зафиксировано падение выплавки стали к маю-2019 в большинстве стран первой десятки, кроме Китая и Ирана. При этом наибольшее снижение выплавки стали зафиксировано в Индии – на 39,1%.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам мая выглядит следующим образом:

Китай (92,267 млн тонн, рост на 4,2%),

Япония (5,916 млн тонн, падение на 31,8%),

Южная Корея (5,387 млн тонн, "минус" 14,1%),

РФ (6 млн тонн, "минус" 4,8%),

Индия (5,767 млн тонн, падение на 39,1%),

США (4,790 млн тонн, падение на 36,6%),

Германия (2,850 млн тонн, "минус" 18,9%),

Иран (2,350 млн тонн, рост на 8,9%),

Турция (2,272 млн тонн, снижение на 25,8%)

Бразилия (2,188 млн тонн, падение на 22,6%).

Далее следуют Вьетнам (1,949 млн тонн, +11,4%), Тайвань (КНР, 1,730 млн тонн, -10,6%), Украина (1,638 млн тонн, -10,4%), Мексика (1,450 млн тонн, -13,2%) и Италия (1,250 млн тонн, -43,6%).

В мае 64 страны произвели 148,775 млн тонн стали, что на 8,7% ниже, чем в мае-2019.

За пять месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так:

Китай (411,751 млн тонн, +1,9%),

Япония (36,604 млн тонн, -13,4%),

Индия (35,851 млн тонн, -24,6%),

США (31,330 млн тонн, -15,5%),

РФ (29,850 млн тонн, -1,3%),

Южная Корея (27,407 млн тонн, -8,9%),

Германия (15,267 млн тонн, -11,8%),

Турция (13,491 млн тонн, -5,6%),

Бразилия (12,141 млн тонн, -15,9%)

Иран (11,444 млн тонн, +11,1%).

Далее следуют Вьетнам (9,016 млн тонн, +1,9%), Тайвань (КНР, 8,696 млн тонн, -9,5%), Украина (8,295 млн тонн, -10,5%), Италия (7,653 млн тонн, -26,9%) и Мексика (7,256 млн тонн, -12,4%).

В январе-мае 2020 года 64 страны произвели 728,715 млн тонн стали, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла 13-е место (в 2018 году - 21,1 млн тонн, 13-е место).