Украина вернулась на 13-е место в рейтинге мировых производителей стали

В мае зафиксировано падение выплавки стали к маю-2019 в большинстве стран первой десятки, кроме Китая и Ирана. При этом наибольшее снижение выплавки стали зафиксировано в Индии – на 39,1%.
Первая десятка стран-производителей стали по итогам мая выглядит следующим образом:
Далее следуют Вьетнам (1,949 млн тонн, +11,4%), Тайвань (КНР, 1,730 млн тонн, -10,6%), Украина (1,638 млн тонн, -10,4%), Мексика (1,450 млн тонн, -13,2%) и Италия (1,250 млн тонн, -43,6%).
В мае 64 страны произвели 148,775 млн тонн стали, что на 8,7% ниже, чем в мае-2019.
За пять месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так:
Далее следуют Вьетнам (9,016 млн тонн, +1,9%), Тайвань (КНР, 8,696 млн тонн, -9,5%), Украина (8,295 млн тонн, -10,5%), Италия (7,653 млн тонн, -26,9%) и Мексика (7,256 млн тонн, -12,4%).
В январе-мае 2020 года 64 страны произвели 728,715 млн тонн стали, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла 13-е место (в 2018 году - 21,1 млн тонн, 13-е место).