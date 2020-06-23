Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: число активных больных выросло почти на 400%
Коронавирус в Украине: число активных больных выросло почти на 400%
Взрыв дома на Позняках в Киеве: под завалами больше нет погибших
Взрыв дома на Позняках в Киеве: под завалами больше нет погибших
Названа предварительная дата боя Усик - Джошуа
Названа предварительная дата боя Усик - Джошуа
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 июня

НБУ: В мае прибыль украинских банков сократилась на 30%

НБУ: В мае прибыль украинских банков сократилась на 30%
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ via Flickr
Платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,756 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн), свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины.

Согласно им, за пять месяцев чистая прибыль банков увеличилась на 23,6% – до 28,964 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (23,428 млрд грн).

В частности, доходы банков за отчетный период возросли на 10,8% по сравнению с показателем за аналогичный прошлогодний период– до 109,53 млрд грн. В том числе процентные доходы сократились на 525 млн грн (0,8%) – до 63,19 млрд грн, тогда как комиссионные доходы и результат от переоценки и от операций купли-продажи выросли на 5,7% (до 25,72 млрд грн) и в 2,6 раза (до 16,97 млрд грн) соответственно.

Вместе с тем расходы банковской системы составили 80,57 млрд грн, что на 6,8% больше, чем за пять месяцев 2019 года. В частности, процентные расходы сократились на 6,7% – до 28,86 млрд грн, тогда как комиссионные увеличились – на 28,1%, до 8,89 млрд грн, а отчисления в резервы – на 37,9%, до 7,98 млрд грн.

В НБУ ухудшили прогноз влияния пандемии на украинскую экономику

Как сообщалось, за четыре месяца 2020 года украинские банки получили 25,208 млрд грн чистой прибыли, что в 1,4 раза больше аналогичного прошлогоднего показателя. В частности, прибыль банковской системы за январь составила 6,592 млрд грн, за февраль – 9,285 млрд грн, за март – всего 97 млн грн (на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы) и за апрель – 9,234 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Банки, Прибыль банков.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы похудеть
02 Итоги дня 22 июня: Карантин в Украине и вступительная кампания 2020
03 Зеленский: Канада планирует строить в Украине горно-обогатительный комбинат
04 Эта картинка подскажет, что Вам нужно делать в своей жизни
05 Количество заболевших COVID-19 выросло в 16 областях Украины: карта эпидемии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Непогода в Украине: разрушены дамбы и мосты, обесточены более 200 сел
Непогода в Украине: разрушены дамбы, обесточены более 200 сел
Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 61 случай, три летальные
Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 61 случай, три летальные
В России уже почти 600 тысяч зараженных COVID-19
В России уже почти 600 тысяч зараженных COVID-19
&quot;Новые начинания&quot;: OnePlus в скором времени представит бюджетный смартфон Nord (Фото)
"Новые начинания": OnePlus в скором времени представит бюджетный смартфон Nord (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь