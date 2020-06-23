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В Украине товарооборот розничной торговли увеличился на 6,6%

В Украине товарооборот розничной торговли увеличился на 6,6%
17:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
За январь-май 2020 года розничный товарооборот предприятий розничной торговли Украины (юридических лиц) увеличился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 319,06 млрд грн.

Лидером по объемам розничного товарооборота розничных предприятий в январе-мае 2020 года был город Киев (73,12 млрд грн; на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года). Среди регионов страны первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (32,66 млрд грн, на 9,0% больше); второе — Киевская (27,83 млрд грн, что на 18,7% больше); третье — Одесская (24,60 млрд грн, на 3,7% больше) области.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Наименьшие объемы розничного товарооборота за 5 месяцев 2020 года продемонстрировали розничные предприятия Луганской (2,25 млрд грн; на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года), Черновицкой (2,88 млрд грн, что на 8,1% меньше) и Тернопольской (3,39 млрд грн, на 3,0% больше) областей.

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Как сообщалось, по данным Госстата, в 2019 году розничный товарооборот предприятий розничной торговли (юридических лиц) составил 795,20 млрд грн, что на 19,0% больше, чем в 2018 году.

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Украина, Товары.

Автор:

Телеграф
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